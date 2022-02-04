У Польщу почали прибувати війська США

США почали перекидати у Польщу свої війська для посилення східних кордонів НАТО на тлі загрози вторгнення Росії до України.

Як повідомляє Міноборони Польщі, до країни літаками прибули солдати 82 повітрянодесантної дивізії армії США і їхня техніка.

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що в країну прибуде 1 700 військових США. Здебільшого це будуть десантники.

За даними Associated Press і Reuters, війська відправлені з Форт-Брегга (штат Північна Кароліна). Ще 300 людей вирушать до Німеччини. Також до Європи вирушили бійці 18 повітрянодесантного корпусу.