Джонсон: Великобритания может привлечь истребители Typhoon и корабли для защиты Юго-Восточной Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что может задействовать Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС для усиления защиты Юго-Восточной Европы.

Об этом он написал в своей колонке в The Times.

«Мы рассматриваем возможность привлечь истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу», — сообщил Джонсон.

Также он напомнил, что Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, расположенный в Эстонии.

«Мы также увеличим наш вклад в учения Объединенных экспедиционных сил — объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран», — отметил премьер Британии.

Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину только усилит НАТО.