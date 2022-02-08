Джонсон: Велика Британія може залучити винищувачі Typhoon і кораблі для захисту Південно-Східної Європи

«Ми також збільшимо наш внесок у навчання Обʼєднаних експедиційних сил — обʼєднання під командуванням Великої Британії, до якого входять підрозділи з десяти скандинавських і північноєвропейських країн», — зауважив прем’єр Британії.

Також він нагадав, що Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії.

Про це він написав у своїй колонці в The Times .

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключає, що може задіяти Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС для посилення захисту Південно-Східної Європи.

«Якщо Путін почне подальше вторгнення, він змусить цим Захід здійснити багато з того, чого він прагне запобігти. Через нарощування [російських військ на кордоні з Україною] Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Велика Британія зміцнює північний схід. Ми спостерігаємо найбільше військове нарощування в Європі з часів Холодної війни, що підтверджує терміновість наших зусиль», — написав британський прем’єр.

Водночас Джонсон запевнив, що «найбільший пріоритет військових зусиль Британії — поєднати стримування з діалогом для деескалації цієї кризи, щоб запобігти черговому російському вторгненню в Україну».

«Я досі вірю в те, що принципова і тверда дипломатія можуть запобігти цій кризі. Наша глибоко вкорінена віра, закріплена у статуті ООН і незліченних інших юридично зобовʼязальних документах, підписаних Росією, полягає в тому, що будь-яка країна має право вибирати свою суверенну долю», — додав він.