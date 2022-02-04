Великобритания готовит к отправке в Эстонию 850 военных и технику

«Они сейчас готовятся к отправке. Это около 850 военнослужащих, танки, артиллерийские пушки и прочее, то есть примерно такая же боевая группа, которая уже находится в Эстонии. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце — в феврале. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске», — рассказал он.

Об этом заявил посол Британии в Эстонии Росс Аллен в эфире эстонского национального канала ERR .

Великобритания удвоит численность своих военнослужащих в Эстонии — туда отправятся еще 850 солдат и офицеров.

По словам Аллена, эти военные также примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil — 2022.

Также британский дипломат отметил, что сейчас неизвестно, сколько времени военные будут находиться в Эстонии.

«Возможно, несколько месяцев. Может быть, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе», — пояснил посол.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сообщил, что британские солдаты будут дислоцированы в военном городке Тапа.

«Места для этого подготовлены, и они постоянно туда приезжают. Когда меняется боевая группа EFP, у нас всегда более 2000 человек одновременно», — сказал Херем.