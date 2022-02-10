Посилення східного флангу НАТО: США відправили до Польщі винищувачі F-15, а до Румунії — 1 тисячу солдатів

США відправили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles, а до Румунії 1 тисячу солдатів із 2 кавалерійського полку, який базується в Німеччині.
Як повідомляє Командування ВПС США в Європі, сили направлені на посилення колективної оборони НАТО на тлі нарощування військ Росії біля України і в Білорусі.
Американські F-15 Eagle прибудуть у Лодзь. Вони працюватимуть із польськими і датськими F-16, які виконують патрулювання з литовської авіабази.
Щодо Румунії, то додатковий контингент США поповнить лави понад 900 американських військовослужбовців, які вже там перебувають.
- На тлі загроз із боку Росії США і Британія активно посилюють свою військову присутність на сході Євросоюзу. Британія відправила 350 морських піхотинців до Польщі і подвоїть чисельність своїх військових в Естонії. Також Британія готова залучити винищувачі Typhoon і кораблі для захисту Південно-Східної Європи.
- США відправили до Польщі з технікою 1 700 військових, яких розмістять поряд із Україною. Загалом президент США схвалив відправку до Європи 8 500 військових.