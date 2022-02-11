Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував рекомендацію Джо Байдена негайно покинути Україну: Нічого нового

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував рекомендацію президента США Джо Байдена американцям негайно покинути Україну через загрозу російського вторгнення — нічого нового у цій рекомендації немає.
Про це глава МЗС розповів під час брифінгу із Харкова у пʼятницю, 11 лютого.
«Нічого нового у цій заяві немає. Ми знаємо позицію США, які вже робили такі заяви. Вони розпочали з евакуації членів сімей співробітників посольства. Ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуацій», — заявив Дмитро Кулеба.
11 лютого президент США Джо Байден закликав громадян США «негайно виїхати» з України, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням. Окремо Держдепартамент опублікував попередження про те, що США «не зможуть евакуювати громадян у разі воєнних дій». Консульські послуги після вторгнення будуть «серйозно порушені». Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.
- Західні ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема в Пентагоні, повідомили, що Росія нападе на Україну наприкінці січня або на початку лютого. Потім вторгнення «перенесли» на кінець лютого — середину березня.
- 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- Міністр закордонних справ України закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам. Міністр оборони запевнив, що ймовірність значної ескалації з боку РФ низька.