Джо Байден закликав американських громадян «негайно поїхати» з України

Президент США Джо Байден в інтервʼю NBC News закликав громадян США «негайно виїхати» з України, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.
«Американські громадяни мають виїхати негайно. Не схоже, що ми маємо справу із терористичною організацією. Ми маємо справу з однією із найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація [ніж в Афганістані]», — сказав він.
Відповідаючи на питання про сценарії, які можуть спонукати владу США відправити військових для евакуації громадян, Байден сказав, що цього не буде. «Ні. Це світова війна, коли американці ы Росія починають стріляти одне в одного», — сказав президент.
Окремо Держдепартамент опублікував попередження про те, що США «не зможуть евакуювати громадян у разі воєнних дій». Консульські послуги після вторгнення будуть «серйозно порушені».
Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.
- Західні ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема в Пентагоні, повідомили, що Росія нападе на Україну наприкінці січня або на початку лютого. Потім вторгнення «перенесли» на кінець лютого — середину березня.
- 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- Fox News із посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.
- Міністр закордонних справ України закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам. Міністр оборони запевнив, що ймовірність значної ескалації з боку РФ низька.