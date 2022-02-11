Джо Байден закликав американських громадян «негайно поїхати» з України

Президент США Джо Байден в інтервʼю NBC News закликав громадян США «негайно виїхати» з України, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

«Американські громадяни мають виїхати негайно. Не схоже, що ми маємо справу із терористичною організацією. Ми маємо справу з однією із найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація [ніж в Афганістані]», — сказав він.

Відповідаючи на питання про сценарії, які можуть спонукати владу США відправити військових для евакуації громадян, Байден сказав, що цього не буде. «Ні. Це світова війна, коли американці ы Росія починають стріляти одне в одного», — сказав президент.

Окремо Держдепартамент опублікував попередження про те, що США «не зможуть евакуювати громадян у разі воєнних дій». Консульські послуги після вторгнення будуть «серйозно порушені».

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.