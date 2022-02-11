Українська біатлоністка Олена Білосюк одужала від коронавірусу і повернулася у розташування збірної на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України (НОК).
«Капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк здала 2 негативних ПЛР-тести поспіль і готова допомогти нашій команді», — розповіли у НОК.
Також зазначається, що відучора у розташуванні збірної перебуває і сервісмен Іван Білосюк.
Через ізоляцію Олена пропустила перші змагання з біатлону, тепер вона зможе вийти лише на жіночу естафету.
«Коли я вже перебувала десь день четвертий на ізоляції і фізично себе відчувала добре, коли вже температура була позаду і могла я чимось займатися, то підняли питання разом із Національним олімпійським комітетом, щоб відкрили нам тренажерну кімнату з біговою доріжкою та велосипедом, і вже була можливість хоч якось трішки рухатися. Звісно це не лижі, не гвинтівка, і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу», — розповіла спортсменка.
За словами Білосюк, вона мала доступ до олімпійської трансляції, але «психологічно не могла дивитися».
«Для мене це важко... Ти перебуваєш на Олімпійських іграх, але сидиш у чотирьох стінах і спостерігаєш, як інші люди здобувають медалі, банально виходять на старт. Для мене це було складно, тому не дивилася і максимально намагалася тримати при собі всі емоції і закритися від зовнішнього світу», — додала біатлоністка.
- Раніше Україна пропустила перше змагання між змішаними командами з фристайлу (акробатика) на Олімпійських іграх у Пекіні через те, що одразу троє спортсменів захворіли на коронавірус.
- Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку — Дарʼя Блашко отримала позитивний тест на коронавірус. Блашко відправили на ізоляцію, і вона не змогла взяти участь у індивідуальних перегонах 7 лютого, хоча у старт-листі вона заявлена під номером 79.
- Також через стан здоровʼя достроково залишила зимові Олімпійські ігри в Пекіні українська біатлоністка Валентина Семеренко.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.