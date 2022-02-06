Олімпіада в Пекіні: українська біатлоністка Блашко пропустить змагання через коронавірус

Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку — Дарʼя Блашко здала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє «Суспільне».

Блашко відправили на ізоляцію і вона не зможе взяти участь у завтрашніх індивідуальних перегонах, попри те, що у старт-листі вона заявлена ​​під 79-м номером.

Вийти з ізоляції вона зможе після двох негативних тестів із інтервалом не менше 24 годин.