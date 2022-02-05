Зимова Олімпіада в Пекіні: український фігурист поборов коронавірус і повертається до змагань

Український фігурист Іван Шмуратко одужав від коронавірусу і візьме участь в одиночному чоловічому фігурному катанні на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.
Про це з посиланням на представників олімпійської збірної України повідомляє сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
Як зазначається, Шмуратко отримав негативний результат тесту на COVID-19 і вже провів перше після ізоляції тренування.
- Раніше коронавірус також виявили у біатлоністки Олени Білосюк, вона не зможе взяти участь у кількох перших стартах на Олімпіаді-2022.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.
- Україну на цих Іграх представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.