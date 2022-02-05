Зимова Олімпіада в Пекіні: український фігурист поборов коронавірус і повертається до змагань

Український фігурист Іван Шмуратко одужав від коронавірусу і візьме участь в одиночному чоловічому фігурному катанні на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Про це з посиланням на представників олімпійської збірної України повідомляє сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.