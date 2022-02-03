Зимова Олімпіада в Пекіні: у двох українських спортсменів виявили коронавірус

Уже у двох українських спортсменів, які поїхали на зимові Олімпійські ігри в Китай, виявили коронавірус. Про це 3 лютого повідомив Національний олімпійський комітет. Спочатку ковід виявили у біатлоністки Олени Білосюк, вона не зможе взяти участь у кількох перших стартах на Олімпіаді-2022. А 3 лютого стало відомо, що ковід виявили у фігуриста Івана Шмуратко, що має змагатися в одиночному чоловічому фігурному катанні.

«Суспільне» пише, що Шмуратко ще може встигнути отримати два негативні тести до початку особистих змагань і взяти в них участь. Коротка програма чоловіків відбудеться вже у вівторок, 8 лютого.