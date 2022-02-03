Олимпиада в Пекине: У двух украинских спортсменов выявили коронавирус

Уже у двух украинских спортсменов, которые поехали на зимние Олимпийские игры в Китае, выявили коронавирус.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

Сначала ковид выявили у биатлонистки Елены Белосюк, она не сможет поучаствовать в нескольких первых стартах на Олимпиаде-2022. А 3 февраля стало известно, что ковид выявили у фигуриста в одиночном мужском фигурном катании Ивана Шмуратко.