Пекін за місяць до Олімпіади вводить обов’язкове тестування для в’їзду в місто

Китайська столиця Пекін за місяць до проведення Олімпійських ігор запроваджує обов’язкове тестування на коронавірус для в’їзду в місто. Щоб потрапити в Пекін, потрібно пройти тест за 72 години до в’їзду.

Про це пише Reuters.

Відповідні обмеження запрацюють з 22 січня. Напередодні у суботу у Пекіні повідомили про першого зараженого новим штамом «Омікрон».

Тестування буде обов’язкове до кінця березня. Воно спрямоване на те, щоб запобігти активному поширенню штаму «Омікрон», а також щоб уникнути спалаху напередодні Олімпійських ігор. Пекін та сусідня провінція Хебей приймуть зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри. Вони розпочнуться вже 4 лютого, однак без глядачів.