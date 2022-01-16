Пекін за місяць до Олімпіади вводить обов’язкове тестування для в’їзду в місто

Китайська столиця Пекін за місяць до проведення Олімпійських ігор запроваджує обов’язкове тестування на коронавірус для в’їзду в місто. Щоб потрапити в Пекін, потрібно пройти тест за 72 години до в’їзду.
Про це пише Reuters.
Відповідні обмеження запрацюють з 22 січня. Напередодні у суботу у Пекіні повідомили про першого зараженого новим штамом «Омікрон».
Тестування буде обов’язкове до кінця березня. Воно спрямоване на те, щоб запобігти активному поширенню штаму «Омікрон», а також щоб уникнути спалаху напередодні Олімпійських ігор. Пекін та сусідня провінція Хебей приймуть зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри. Вони розпочнуться вже 4 лютого, однак без глядачів.
- 23 грудня 2021 року Китай ввів локдаун у місті Сіань після виявлення 127 випадків коронавірусу. Жителям міста заборонили виходити зі своїх будинків, крім необхідності купити предмети першої необхідності (дозволяється одному члену сімʼї раз на два дні) або в надзвичайних ситуаціях. Вʼїзд і виїзд із міста заборонено, у виняткових випадках потрібно отримати офіційний дозвіл. Також закрили всі другорядні підприємства. У Сіані проживають 13 мільйонів людей.
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