Олимпиада в Пекине: украинская биатлонистка Блашко пропустит соревнование из-за коронавируса

В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне женская команда Украины потеряла еще одну биатлонистку — Дарья Блашко сдала позитивный тест на коронавирус.
Об этом сообщает «Суспільне».
Блашко отправлена на изоляцию и не сможет поучаствовать в завтрашних индивидуальных гонках, несмотря на то, что в старт-листе она заявлена под 79-м номером.
Выйти из изоляции она сможет после двух отрицательных тестов с интервалом не менее 24 часов.
- 3 февраля коронавирус выявили у биатлонистки Елены Белосюк (не сможет участвовать в нескольких первых стартах) и фигуриста Ивана Шмуратко. Белосюк на изоляции, а Шмуратко 5 февраля вернулся к соревнованиям.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.
- Украину на этих Играх представляют 45 спортсменов 12 дисциплин. В составе украинской сборной есть четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.