Зимова Олімпіада в Пекіні: Україна не братиме участь у командних змаганнях із фристайлу

Збірна України з фристайлу не долучиться до першого змагання між змішаними командами з фристайлу (акробатика) на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр спорту Вадим Гутцайт.

«Одразу три українські фристайлісти — Дмитро Котовський, Анастасія Новосад і Олександр Окіпнюк — буквально напередодні старту отримали позитивні тести [на коронавірус], через що наша команда не має можливості виставити повноцінний склад із трьох фристайлістів і вийти на старт командних змагань», — написав він.