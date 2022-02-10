Зимняя Олимпиада в Пекине: Украина не будет участвовать в командных соревнованиях по фристайлу

Сборная Украины по фристайлу не присоединится к первому соревнованию между смешанными командами по фристайлу (акробатика) на Олимпийских играх в Пекине.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр спорта Вадим Гутцайт.
«Сразу три украинских фристайлиста — Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк — буквально накануне старта получили положительные тесты [на коронавирус], из-за чего наша команда не имеет возможности выставить полноценный состав из трех фристайлистов и выйти на старт командных соревнований», — написал он.
По словам Гутцайта, украинская сборная в соревнованиях по фристайлу могла получить медаль, «поскольку именно эта дисциплина в течение сезона демонстрировала стабильно высокие результаты на престижных международных стартах».
«Я не могу представить, что сейчас чувствуют спортсмены и тренеры, которые годами готовились к важнейшим соревнованиям — Олимпийским играм», — отметил он и заверил, что команду пытались как можно быстрее вернуть на старт.
Как отмечает «Суспільне Спорт», также в соревнованиях по фристайлу не будет участвовать команда Казахстана.
- Ранее украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно покинула зимние Олимпийские игры в Пекине из-за состояния здоровья.
- В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне женская команда Украины потеряла еще одну биатлонистку — Дарья Блашко получила положительный тест на коронавирус. Блашко отправили на изоляцию, и она не смогла принять участие в индивидуальной гонке 7 февраля, хотя в старт-листе она заявлена под номером 79.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования проведут без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.