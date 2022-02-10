Зимняя Олимпиада в Пекине: Украина не будет участвовать в командных соревнованиях по фристайлу

Сборная Украины по фристайлу не присоединится к первому соревнованию между смешанными командами по фристайлу (акробатика) на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр спорта Вадим Гутцайт.

«Сразу три украинских фристайлиста — Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк — буквально накануне старта получили положительные тесты [на коронавирус], из-за чего наша команда не имеет возможности выставить полноценный состав из трех фристайлистов и выйти на старт командных соревнований», — написал он.