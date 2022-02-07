Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно покидает Олимпиаду. У нее проблемы со здоровьем

«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки плохи, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить на ближайшем самолете домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена [Анастасия] Меркушина», — заявил Владимир Бринзак.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно покидает зимние Олимпийские игры в Пекине из-за здоровья, в ближайшее время она вернется в Украину.

В понедельник, 7 февраля Валентина Семеренко снялась с индивидуальной гонки. Она выполнила первую стрельбу лежа без промахов, в стрельбе стоя допустила одну ошибку. Главный тренер сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у Валентины был спазм и поэтому она не смогла продолжить гонку.

В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне женская команда Украины потеряла еще одну биатлонистку — Дарья Блашко получила положительный тест на коронавирус. Блашко отправили на изоляцию, и она не смогла принять участие в индивидуальной гонке 7 февраля, несмотря на то что в старт-листе она заявлена ​​под номером 79.