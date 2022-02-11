В Україну прилетіла 12-а партія військової допомоги від США — 90 тонн боєприпасів

У Борисполі приземлився вантажний літак США Boeing 747-412(BCF), який доставив в Україну дванадцяту партію військової допомоги від США — 90 тонн боєприпасів. Сумарно Штати уже надали Україні понад 1 300 тонн оборонного озброєння.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Напередодні до України прибув вантаж на 130 тонн, серед обладнання там були ПЗРК Javelin, гранати та боєприпаси.