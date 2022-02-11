В Украину прилетела 12-я партия военной помощи от США — 90 тонн боеприпасов

В Борисполе приземлился грузовой самолет США Boeing 747-412(BCF), доставивший в Украину двенадцатую партию военной помощи от США — 90 тонн боеприпасов. Суммарно Штаты уже предоставили Украине более 1 300 тонн оборонного вооружения.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Накануне в Украину прибыл груз на 130 тонн, среди оборудования были ПЗРК Javelin, гранаты и боеприпасы.