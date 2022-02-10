Верховний суд виправдав Стерненка та зняв з нього судимість за незаконне поводження зі зброєю

Верховний суд виправдав активіста Сергія Стерненка та закрив справу проти нього за незаконне поводження зі зброєю. Саме за цією справою йому присудили один рік умовного терміну.
Про це активіст написав у своєму Telegram-каналі.
Суд закрив це кримінальне провадження за малозначністю. Таким чином з активіста зняли судимість.
Водночас Верховний суд залишив без змін вирок апеляційного суду за статтею про викрадення людини — депутата Сергія Щербича. Однак ще раніше судді звільнили Стерненка від відповідальності через те, що сплинув термін давності. Сам активіст зазначив, що з цією справою планує звертатися до Європейського суду з прав людини.
- У лютому 2021 року Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 31 травня Апеляційний суд Одеси зняв з активіста Сергія Стерненка обвинувачення в розбійному нападі на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовний термін на 1 рік — за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко назвав це вироком «за один патрон».