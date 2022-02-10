Верховний суд виправдав Стерненка та зняв з нього судимість за незаконне поводження зі зброєю

Верховний суд виправдав активіста Сергія Стерненка та закрив справу проти нього за незаконне поводження зі зброєю. Саме за цією справою йому присудили один рік умовного терміну.

Про це активіст написав у своєму Telegram-каналі.

Суд закрив це кримінальне провадження за малозначністю. Таким чином з активіста зняли судимість.

Водночас Верховний суд залишив без змін вирок апеляційного суду за статтею про викрадення людини — депутата Сергія Щербича. Однак ще раніше судді звільнили Стерненка від відповідальності через те, що сплинув термін давності. Сам активіст зазначив, що з цією справою планує звертатися до Європейського суду з прав людини.