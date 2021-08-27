Стерненко подав касаційну скаргу на рішення Одеського апеляційного суду, який дав йому рік умовно

Активіст Сергій Стерненко подав касаційну скаргу до Верховного суду на рішення Одеського апеляційного суду, який дав йому рік умовного ув’язнення за незаконне поводження зі зброєю.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«​Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон», — зазначив Стерненко.