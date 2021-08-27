Стерненко подав касаційну скаргу на рішення Одеського апеляційного суду, який дав йому рік умовно

Активіст Сергій Стерненко подав касаційну скаргу до Верховного суду на рішення Одеського апеляційного суду, який дав йому рік умовного ув’язнення за незаконне поводження зі зброєю.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон», — зазначив Стерненко.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 31 травня Апеляційний суд Одеси зняв з активіста Сергія Стерненка обвинувачення в розбійному нападі на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовний термін на 1 рік — за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко назвав це вироком «за один патрон».