Стерненко подал кассационную жалобу на решение Одесского апелляционного суда, который дал ему год условно

Активист Сергей Стерненко подал кассационную жалобу в Верховный суд на решение Одесского апелляционного суда, который дал ему год условного заключения за незаконное обращение с оружием.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон», — отметил Стерненко.