Стерненко подал кассационную жалобу на решение Одесского апелляционного суда, который дал ему год условно

Активист Сергей Стерненко подал кассационную жалобу в Верховный суд на решение Одесского апелляционного суда, который дал ему год условного заключения за незаконное обращение с оружием.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон», — отметил Стерненко.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 31 мая Апелляционный суд Одессы снял с активиста Сергея Стерненко обвинения в разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условный срок на 1 год — по статье о незаконном обращении с оружием. Сам Стерненко назвал это приговором «за один патрон».