Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

Двое из трех судей Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов, которые присудили активисту Сергею Стерненко условный срок на 1 год по «делу об одном патроне», подали в отставку.
Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook. Впоследствии информацию подтвердили в пресс-службе Высшего совета правосудия.
По мнению Стерненко, отставки судей связаны с «бешеным давлением» на них.
«Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой произвол. Поэтому, совершив произвол меньший (год условно за 1 патрон) решили уйти», — написал он.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный домашний арест.
- 31 мая Апелляционный суд Одессы снял с активиста Сергея Стерненко обвинения в разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условный срок на 1 год — по статье о незаконном обращении с оружием. Сам Стерненко назвал это приговором «за один патрон».