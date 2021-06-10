Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку

Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов, які присудили активісту Сергію Стерненку умовний термін на 1 рік у «справі про один патрон», подали у відставку.
Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook. Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.
На думку Стерненка, відставки суддів пов’язані з «шаленим тиском» на них.
«Мабуть, від них вимагали мене ув’язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти», — написав він.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 9 квітня апеляційний суд відпустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
- 31 травня Апеляційний суд Одеси зняв з активіста Сергія Стерненка обвинувачення в розбійному нападі на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовний термін на 1 рік — за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко назвав це вироком «за один патрон».