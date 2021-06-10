Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку

Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов, які присудили активісту Сергію Стерненку умовний термін на 1 рік у «справі про один патрон», подали у відставку.

Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook. Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.

На думку Стерненка, відставки суддів пов’язані з «шаленим тиском» на них.

«Мабуть, від них вимагали мене ув’язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти», — написав він.