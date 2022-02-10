Верховный суд оправдал Стерненко и снял с него судимость за незаконное обращение с оружием

Верховный суд оправдал активиста Сергея Стерненко и закрыл дело против него за незаконное обращение с оружием. Именно по этому делу ему присудили год условного срока.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Суд закрыл это уголовное производство по малозначительности. Таким образом, с активиста сняли судимость.

В то же время Верховный суд оставил действительным приговор апелляционного суда по статье о похищении человека — депутата Сергея Щербича. Однако еще раньше судьи освободили Стерненко от ответственности из-за истечения срока давности. Сам активист отметил, что с этим делом планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.