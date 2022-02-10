Верховный суд оправдал Стерненко и снял с него судимость за незаконное обращение с оружием

Верховный суд оправдал активиста Сергея Стерненко и закрыл дело против него за незаконное обращение с оружием. Именно по этому делу ему присудили год условного срока.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Суд закрыл это уголовное производство по малозначительности. Таким образом, с активиста сняли судимость.
В то же время Верховный суд оставил действительным приговор апелляционного суда по статье о похищении человека — депутата Сергея Щербича. Однако еще раньше судьи освободили Стерненко от ответственности из-за истечения срока давности. Сам активист отметил, что с этим делом планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.
- В феврале 2021 года Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами – 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 31 мая Апелляционный суд Одессы снял с активиста Сергея Стерненко обвинения в разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условный срок на 1 год по статье о незаконном обращении с оружием. Сам Стерненко назвал это приговором «за один патрон».