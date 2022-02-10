МОЗ: У «жовтій» зоні карантину залишилася лише одна область України

У «жовтій» зоні карантину, впровадженого через коронавірус, залишилася лише одна область — Полтавська.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя станом на ранок 10 лютого.

Нині більшість українських областей перебувають у «помаранчевій» зоні, зокрема сьогодні сюди перейшли Запорізька та Кіровоградська, які ще вчора були у «жовтій».

У «червоній» зоні перебувають дві області — Івано-Франківська та Рівненська, проте вже 11 лютого їхня кількість зросте до п’яти.