МОЗ: У «жовтій» зоні карантину залишилася лише одна область України

У «жовтій» зоні карантину, впровадженого через коронавірус, залишилася лише одна область — Полтавська.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя станом на ранок 10 лютого.
Нині більшість українських областей перебувають у «помаранчевій» зоні, зокрема сьогодні сюди перейшли Запорізька та Кіровоградська, які ще вчора були у «жовтій».
У «червоній» зоні перебувають дві області — Івано-Франківська та Рівненська, проте вже 11 лютого їхня кількість зросте до п’яти.
- 19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області.
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- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.
- Глава МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував спад захворюваності на початок весни.