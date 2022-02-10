Минздрав: В «желтой» зоне карантина осталась только одна область Украины

В «желтой» зоне карантина, введенного из-за коронавируса, осталась только одна область — Полтавская.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 10 февраля.
Сейчас большинство украинских областей находятся в «оранжевой» зоне, в частности, сегодня сюда перешли Запорожская и Кировоградская, которые еще вчера были в «желтой».
В «красной» зоне находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская, но уже 11 февраля их количество вырастет до пяти.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области.
- С 11 февраля к Ивано-Франковской и Ровенской областям в «красной» зоне присоединятся Закарпатская, Хмельницкая и Луганская.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал спад заболеваемости к началу весны.