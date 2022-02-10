Минздрав: В «желтой» зоне карантина осталась только одна область Украины

В «желтой» зоне карантина, введенного из-за коронавируса, осталась только одна область — Полтавская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 10 февраля.

Сейчас большинство украинских областей находятся в «оранжевой» зоне, в частности, сегодня сюда перешли Запорожская и Кировоградская, которые еще вчера были в «желтой».

В «красной» зоне находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская, но уже 11 февраля их количество вырастет до пяти.