Міністр оборони України Олексій Резніков вдруге захворів на коронавірус

Міністр оборони України Олексій Резніков вдруге з початку пандемії захворів на коронавірус. Про це він повідомив увечері 8 лютого у Facebook.

«Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам звʼязку робочий режим безперервний 24/7», — повідомив Олексій Резніков.

Резніков вже хворів на коронавірус — у листопаді 2020 року. Тоді хвороба також помірно протікала.

Нещодавно коронавірус поборов глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він за три дні пройшов курс інтенсивної терапії.