Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз заболел коронавирусом

Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз с начала пандемии заболел коронавирусом. Об этом он сообщил вечером 8 февраля в Facebook.
«По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса за сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. Собственно, почти за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7», — сообщил Алексей Резников.
Резников уже болел коронавирусом — в ноябре 2020 года. Тогда болезнь тоже умеренно протекала.
Недавно коронавирус поборол глава Офиса президента Андрей Ермак. Он за три дня прошел курс интенсивной терапии.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области. Рекордное суточное количество заболевших зафиксировали 2 февраля — 39 620 случаев.
- Национальная академия наук прогнозирует на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.