Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз заболел коронавирусом

Министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз с начала пандемии заболел коронавирусом. Об этом он сообщил вечером 8 февраля в Facebook.

«По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса за сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. Собственно, почти за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7», — сообщил Алексей Резников.

Резников уже болел коронавирусом — в ноябре 2020 года. Тогда болезнь тоже умеренно протекала.

Недавно коронавирус поборол глава Офиса президента Андрей Ермак. Он за три дня прошел курс интенсивной терапии.