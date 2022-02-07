«Три дня интенсивной терапии». Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса

Глава Офиса президента Андрей Ермак за несколько дней выздоровел от коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 7 февраля.
«Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться», — написал он.
По словам Ермака, он провел «три дня интенсивной терапии». Также глава ОП подчеркнул, что был вакцинирован.
«Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше», — добавил он.
- Напомним, в четверг, 10 февраля, запланирована встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» относительно войны на Донбассе. Ермак входит в состав украинской делегации.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз заболел коронавирусом 3 февраля. Впервые он заболел им в ноябре 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский переболел тогда же.