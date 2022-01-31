Постпред Франции в ООН: Следующая встреча в «нормандском формате» состоится в Берлине 10 февраля

Следующая встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» должна состояться в Берлине 10 февраля.
Об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер.
«Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом [по урегулированию ситуации на Донбассе], советники по национальной безопасности встретились в «нормандском формате» несколько дней назад. Десятого февраля будет еще один раунд в Берлине», — сказал он.
Также представитель Франции заверил, что страна подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
«Наращивание значительного военного потенциала вдоль соседнего суверенного государства является угрожающим поведением. Это рождает законный вопрос о намерениях России, особенно с учетом того, что эта страна уже нарушила территориальную целостность Украины. Франция призывает Россию участвовать в мероприятиях по деэскалации ситуации, соблюдать нормы международного права и конструктивно приобщиться к диалогу в рамках международных механизмов», — добавил де Ривьер.
Отдельно представитель Франции подчеркнул, что ответ России, если она «не выберет путь диалога и уважения международного права», будет «мощным и объединенным».
- «Нормандский формат» — это переговоры президентов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») относительно войны на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже состоялась в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки к встрече.
- 6 января 2022 года заместитель главы Администрации президента РФ заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате».
- 26 января в Париже состоялась 8-часовая встреча советников «нормандской четверки». Глава Офиса президента назвал встречу «аудитом Минских договоренностей». В совместном коммюнике стороны сошлись на том, что режим прекращения огня должен быть безусловным.
- Президент Украины Владимир Зеленский также положительно оценил встречу и заявил, что она «открыла двери» для мирного разрешения конфликта на Донбассе.