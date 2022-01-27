Зеленский позитивно оценил встречу советников «нормандской четверки». Он ждет переговоров с лидерами

Президент Владимир Зеленский позитивно оценил встречу политических советников «нормандской четверки», которая состоялась в Париже 26 января. Лидер государства считает, что она были содержательной и «открыла дверь» для мирного решения конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский назвал встречу конструктивной, поскольку советники подробно обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к тому, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий.

Президент ждет будущую встречу лидеров «нормандской четверки».