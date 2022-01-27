Зеленский позитивно оценил встречу советников «нормандской четверки». Он ждет переговоров с лидерами

Президент Владимир Зеленский позитивно оценил встречу политических советников «нормандской четверки», которая состоялась в Париже 26 января. Лидер государства считает, что она были содержательной и «открыла дверь» для мирного решения конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский назвал встречу конструктивной, поскольку советники подробно обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к тому, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий.
Президент ждет будущую встречу лидеров «нормандской четверки».
- «Нормандский формат» — это переговоры президетнов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») о войне на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран провели встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки к встрече.
- 6 января 2022 года заместитель главы Администрации президента РФ заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате».
- 26 января в Париже состоялась 8-часовая встреча советников «нормандской четверки». Глава Офиса президента назвал встречу «аудитом Минских договоренностей». В общем коммюнике стороны сошлись на том, что режим прекращения огня должен быть безусловным.