Зеленський позитивно оцінив зустріч радників «нормандської четвірки». Він чекає переговорів із лідерами

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч політичних радників «нормандської четвірки», яка відбулася 26 січня в Парижі. Лідер держави вважає, що вона була змістовною і «відчинила двері» для мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський назвав зустріч конструктивною, оскільки радники докладно обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод і дійшли до того, що дотримання режиму припинення вогню не повинно залежати від будь-яких розбіжностей.

Президент чекає на майбутню зустріч лідерів «нормандської четвірки».