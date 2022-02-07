«Три дні інтенсивної терапії». Глава Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу

«Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися», — написав він.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 лютого.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак за декілька днів одужав від коронавірусу.

За словами Єрмака, він провів «три дні інтенсивної терапії». Також глава ОП наголосив, що був вакцинований.

«Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше», — додав він.