Дружина екссудді Миколи Чауса внесла за нього заставу 717 тисяч гривень

За колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса внесли заставу 717 900 гривень.

Про це повідомляють УНН і «Українська правда» з посиланням на письмову відповідь Вищого антикорупційного суду.

Заставу, призначену ВАКС, за Чауса внесла його дружина Світлана. Гроші на рахунок надійшли 4 та 7 лютого. Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом від серпня 2021 року.

Покладені на нього зобовʼязання залишаються в силі — йому приписано утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт і носити електронний браслет.