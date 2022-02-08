Жена экс-судьи Николая Чауса внесла за него залог в 717 тысяч гривен

За бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса внесли залог в 717 900 гривен.

Об этом сообщают УНН и «Украинская правда» со ссылкой на письменный ответ Высшего антикоррупционного суда.

Залог, назначенный ВАКС, за Чауса внесла его жена Светлана. Деньги на счет поступили 4 и 7 февраля. Чаус находился под круглосуточным домашним арестом с августа 2021 года.

Возложенные на него обязательства остаются в силе — ему предписано воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет.