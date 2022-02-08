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Жена экс-судьи Николая Чауса внесла за него залог в 717 тысяч гривен

Автор:
Костя Андрейковец
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За бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса внесли залог в 717 900 гривен.

Об этом сообщают УНН и «Украинская правда» со ссылкой на письменный ответ Высшего антикоррупционного суда.

Залог, назначенный ВАКС, за Чауса внесла его жена Светлана. Деньги на счет поступили 4 и 7 февраля. Чаус находился под круглосуточным домашним арестом с августа 2021 года.

Возложенные на него обязательства остаются в силе — ему предписано воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет.

  • В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, торгующей наркотиками. Деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья зарыл во дворе своего дома.
  • В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали его экстрадиции.
  • 30 июля 2021 года Николая Чауса нашли в Винницкой области. Сам Чаус рассказывал, что его похитили в Кишиневе. Вскоре суд отправил его на круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.