ВАКС продлил меру пресечения экс-судье Чаусу и назначил дату рассмотрения дела

Высший антикоррупционный суд продолжил меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу. Он будет находиться под домашним арестом.
Об этом в своем Telegram-канале пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года», — говорится в сообщении.
Кроме этого, суд провел подготовительное заседание по делу об обвинении Чауса в коррупции. В рамках заседания там назначили дату начала рассмотрения этого дела по существу – 30 ноября.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него надели электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали.
В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней торговавшей наркотиками женщины. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья зарыл во дворе своего дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. А затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чаусу везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ в здание спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет. Вскоре детективы НАБУ нашли Чауса в больнице «Феофания».
- В марте 2017 года стало известно, что Чаус был задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему было отказано. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении экс-судьи. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку Чауса через границу.