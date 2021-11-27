ВАКС продлил меру пресечения экс-судье Чаусу и назначил дату рассмотрения дела

Высший антикоррупционный суд продолжил меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу. Он будет находиться под домашним арестом.

Об этом в своем Telegram-канале пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме этого, суд провел подготовительное заседание по делу об обвинении Чауса в коррупции. В рамках заседания там назначили дату начала рассмотрения этого дела по существу – 30 ноября.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него надели электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней торговавшей наркотиками женщины. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья зарыл во дворе своего дома.