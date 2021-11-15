Дело экс-судьи Чауса передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила дело бывшего судьи Николая Чауса в суд. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом пишет САП в своем Telegram-канале.

«Прокуроры САП закончили досудебное расследование, которое проводили детективы НАБУ, в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего $150 тысяч неправомерной выгоды (более 3,7 миллиона гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления)», — говорится в сообщении.

Там сообщили, что Чаус подозревается по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностными лицами в особо крупных размерах). Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него надели электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, торговавшей наркотиками. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.