Дело экс-судьи Чауса передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила дело бывшего судьи Николая Чауса в суд. Его подозревают во взяточничестве.
Об этом пишет САП в своем Telegram-канале.
«Прокуроры САП закончили досудебное расследование, которое проводили детективы НАБУ, в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего $150 тысяч неправомерной выгоды (более 3,7 миллиона гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления)», — говорится в сообщении.
Там сообщили, что Чаус подозревается по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностными лицами в особо крупных размерах). Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него надели электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали.
В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, торговавшей наркотиками. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. А затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении экс-судьи. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку Чауса через границу.