ВАКС продлил круглосуточный домашний арест экс-судье Чаусу

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.