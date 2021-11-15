Справу екссудді Чауса передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямувала справу колишнього судді Миколи Чауса до суду. Його підозрюють у хабарництві.

Про це пише САП у своєму Telegram-каналі.

«Прокурорами САП закінчено досудове розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у кримінальному провадженні стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав $150 тисяч неправомірної вигоди (понад 3,7 мільйона гривень за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)», — йдеться в повідомленні.

Там повідомили, що Чаус підозрюється за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовими особами в особливо великих розмірах). Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього наділи електронний браслет. Адвокати клопотали про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого дому.