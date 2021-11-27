ВАКС продовжив запобіжний захід екссудді Чаусу і призначив дату розгляду справи

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу. Він продовжуватиме перебувати під домашнім арештом.
Про це у своєму Telegram-каналі пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
«Колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який було обрано обвинуваченому, та продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього суд провів підготовче засідання у справі про звинувачення Чауса в корупції. У рамках засідання там призначили дату початку розгляду цієї справи по суті — 30 листопада.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього наділи електронний браслет. Адвокати клопотали про відвід судді, але їм відмовили.
У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого дому.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає. Згодом детективи НАБУ знайшли Чауса у лікарні «Феофанія».
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ та Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення екссудді. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення Чауса через кордон.