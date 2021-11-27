ВАКС продовжив запобіжний захід екссудді Чаусу і призначив дату розгляду справи

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу. Він продовжуватиме перебувати під домашнім арештом.

Про це у своєму Telegram-каналі пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який було обрано обвинуваченому, та продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього суд провів підготовче засідання у справі про звинувачення Чауса в корупції. У рамках засідання там призначили дату початку розгляду цієї справи по суті — 30 листопада.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього наділи електронний браслет. Адвокати клопотали про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого дому.