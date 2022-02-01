ВАКС призначив колишньому судді Миколі Чаусу заставу замість домашнього арешту

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Згідно з рішенням суддів Євгена Крука, Олексія Кравчука та Інни Білоус, тепер Чаус може вийти під заставу в 717 900 гривень.

Зазначимо, раніше екссуддя перебував під цілодобовим домашнім арештом, термін якого завершувався 3 лютого. Прокуратура просила взяти Чауса під варту, але суд задовольнив клопотання частково.

Водночас на Чауса покладені обов’язки утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорти та носити електронний браслет. Термін дії обовʼязків — два місяці.