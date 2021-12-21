Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус оскаржує в ОАСК своє відрахування зі штату

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва своє відрахування зі штату суддів. Про це суд повідомив у вівторок, 22 грудня.

Чаус просить суд визнати незаконним та скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва про його відрахування зі штату. Зазначимо, що Чауса з посади судді звільнила Вища рада правосуддя у 2017 році — за прогули на роботі.

Крім цього, Микола Чаус просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправними дії Дніпровського районного суду Києва, коли той звернувся із дисциплінарною скаргою і просив Вищу раду правосуддя притягнути Чауса до дисциплінарної відповідальності.

Наразі суд вирішує питання щодо того, чи відкривати провадження за цими позовами.