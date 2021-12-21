Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус оскаржує в ОАСК своє відрахування зі штату

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва своє відрахування зі штату суддів. Про це суд повідомив у вівторок, 22 грудня.
Чаус просить суд визнати незаконним та скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва про його відрахування зі штату. Зазначимо, що Чауса з посади судді звільнила Вища рада правосуддя у 2017 році — за прогули на роботі.
Крім цього, Микола Чаус просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправними дії Дніпровського районного суду Києва, коли той звернувся із дисциплінарною скаргою і просив Вищу раду правосуддя притягнути Чауса до дисциплінарної відповідальності.
Наразі суд вирішує питання щодо того, чи відкривати провадження за цими позовами.
- У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого дому.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 30 липня 2021 року Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року.