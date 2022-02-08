Франція поставить Україні 130 локомотивів Alstom і пожежну техніку. Також надасть макрофінансову допомогу у розмірі €1,2 млрд

Франція та Україна фіналізували договори щодо низки проєктів, які стосуються залізниці й критичної інфраструктури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з лідером Франції, передає Офіс президента.

Французька залізнична компанія Alstom поставить Україні 130 локомотивів на суму €900 мільйонів. Також Україна отримає від Франції 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на €300 мільйонів. Авіабудівна Airbus працюватиме над розвитком українського національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines, який раніше планували на старті укомплектувати літаками Ан-158.

Спільно із Францією у Миколаєві реалізують проєкт із будівництва патрульних катерів для Держприкордонслужби. У рамках військово-технічного співробітництва угоду підписали «Укроборонпром» і промислова група Thales. Також країни підпишуть спільну заяву щодо реформ оборонно-промислового комплексу.

Окремо Зеленський наголосив на проєкті для очищення питної води в Маріуполі та реконструкції водоканалу в місті Попасна (Луганська область).

Крім цього, в Офісі президента повідомили, що Франція надасть Україні макрофінансову допомогу у розмірі €1,2 млрд. Жодних деталей цієї програми не вказується. Це така ж сума, яку планує надати Україні весь ЄС найближчим часом.