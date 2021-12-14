Першими пʼятьма літаками національної авіакомпанії UNA можуть стати Ан-158

Міністерство інфраструктури вивчає покупку перших пʼяти літаків Ан-158 у держпідприємства «Антонов» (у складі «Укроборонпрому») для національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

Як повідомляє пресслужба відомства, контракти на зазначені літаки очікуються у першому-другому кварталі 2020 року.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Ан-158 розглядаються як «ідеальні» кандидати на регіональні та середньомагістральні авіаперевезення. Літак цієї моделі розрахований на перевезення 89—99 пасажирів на відстань до 3 100 км.

Голова «Укроборонпрому» Олег Гусєв заявила, що ДП «Антонов» готове поставити UNA пʼять літаків протягом трьох років, а перший літак — протягом першого року