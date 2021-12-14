Первыми пятью самолетами национальной авиакомпании UNA могут стать Ан-158

Министерство инфраструктуры изучает покупку первых пяти самолетов Ан-158 у госпредприятия «Антонов» (в составе «Укроборонпрома») для национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.

Как сообщает пресс-служба ведомства, контракты на указанные самолеты ожидаются в первом-втором квартале 2020 года.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Ан-158 рассматриваются как «идеальные» кандидаты на региональные и среднемагистральные авиаперевозки. Самолет этой модели рассчитан на перевозку 89—99 пассажиров на расстояние до 3 100 км.

Глава «Укроборонпрома» Олег Гусев заявила, что ГП «Антонов» готово поставить UNA пять самолетов в течении трех лет, а первый самолет — в течение первого года