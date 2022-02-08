Президент Франції вперше за понад 20 років прибув до України

Президент Франції Емманюель Макрон уранці 8 лютого прибув до України.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
«Маю честь вітати в Києві президента Емманюеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, і міністра [закордонних справ] Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду дуже насичений день. Ласкаво просимо до України», — написав він на своїй сторінці у Twitter.
Як уточнили в Офісі президента, переговори Макрона та Зеленського відбудуться в Маріїнському палаці, о 13:40 глави держав проведуть брифінг.
Зазначимо, це перший офіційний візит президента Франції до України з 1998 року, коли Києв відвідав Жак Ширак.
- 7 лютого Путін і Макрон уперше за два роки провели зустріч. Центральною її темою були напруженість навколо України та питання безпеки Європи. До зустрічі з Путіним Макрон говорив із президентом США Джо Байденом.
- До цього Макрон також провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
- 6 лютого західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, біля кордонів наразі перебувають 140 тисяч російських військових.