Європейська комісія затвердила виділення Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги

Європейська комісія погодилася виділити Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

«Щойно ми ухвалили пропозицію про нову макрофінансову допомоги для України в розмірі до €1,2 мільярда — на додаток до €5,6 мільярда, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм», — зазначено в повідомленні.

ЄК пояснила, що таку допомогу Євросоюз надає своїм країнам-партнерам, які переживають кризу платіжного балансу. Вона полягає у середньострокових/довгострокових кредитах або грантах і доступна лише для країн, які беруть участь у кредитній програмі Міжнародного валютного фонду.

Також така програма доступна для країн, географічно, економічно та політично близьких до ЄС. До них належать країни-кандидати та потенційні кандидати, країни, що межують з ЄС і на які поширюється Європейська політика сусідства (ЄПС).

Попередньою умовою надання допомоги є дотримання прав людини та високої ефективності демократичних механізмів. Надання допомоги також залежить від наявності кредитної угоди з Міжнародним валютним фондом і задовільного досвіду реалізації програмних реформ МВФ.

Кошти програми виплачують центральним банкам країн-отримувачів. Зазвичай їх можуть використовуватися на розсуд уряду — для поповнення резервів, інтервенцій на валютному ринку або для прямого фінансування видатків держбюджету.