Єврокомісія виділяє Україні €1,2 мільярда на тлі напруженої ситуації з Росією

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як із екстрених кредитів, так і з грантів.

Про це йдеться у її заяві.

По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 мільярда: «Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт». Європейська Рада та Європарламент ухвалять цю допомогу якнайшвидше. Потім розпочинається швидка виплата першого траншу у розмірі €600 мільйонів. Крім того, за словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС скоро розпочне роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації України.

По-друге, цього року Єврокомісія майже подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: виділять €120 мільйонів.