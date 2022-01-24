Єврокомісія виділяє Україні €1,2 мільярда на тлі напруженої ситуації з Росією

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як із екстрених кредитів, так і з грантів.
Про це йдеться у її заяві.
По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 мільярда: «Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт». Європейська Рада та Європарламент ухвалять цю допомогу якнайшвидше. Потім розпочинається швидка виплата першого траншу у розмірі €600 мільйонів. Крім того, за словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС скоро розпочне роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації України.
По-друге, цього року Єврокомісія майже подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: виділять €120 мільйонів.
Окрім того, Європейська комісія продовжить інвестувати в Україну: план спрямований на залучення інвестицій у розмірі понад €6 мільярдів.
Загалом з 2014 року ЄС та європейські фінансові інститути виділили країні понад €17 мільярдів у вигляді грантів та кредитів.
- На тлі ймовірного російського вторгнення НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі. Президент США Джо Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових. Також планується перекидання авіації та флоту. Ці варіанти передбачають розміщення від тисячі до 5 тисяч американських військових у країнах Східної Європи з можливістю збільшити їхню кількість в 10 разів у разі погіршення ситуації. Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня.