Еврокомиссия выделяет Украине €1,2 миллиарда на фоне напряженной ситуации с Россией

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, который состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов.
Об этом говорится в ее заявлении.
Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда: «Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта». Европейский совет и Европарламент проголосуют за эту помощь как можно скорее. Затем начинается скорая выплата первого транша в размере €600 миллионов. Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС скоро приступит к работе над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий по модернизации Украины.
Во-вторых, в этом году Еврокомиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: выделят €120 миллионов.
Кроме того, Европейская комиссия продолжит инвестировать в Украину: план направлен на привлечение инвестиций в размере более €6 миллиардов.
В целом с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты выделили стране более €17 миллиардов в виде грантов и кредитов.
- На фоне вероятного российского вторжения НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе. Президент США Джо Байден может отправить в страны Восточной Европы тысячи американских военных. Также планируется переброска авиации и флота. Эти варианты предполагали размещение от тысячи до 5 тысяч американских военных в странах Восточной Европы с возможностью увеличить их количество в 10 раз в случае ухудшения ситуации. Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе.