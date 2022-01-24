Еврокомиссия выделяет Украине €1,2 миллиарда на фоне напряженной ситуации с Россией

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, который состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов.

Об этом говорится в ее заявлении.

Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда: «Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта». Европейский совет и Европарламент проголосуют за эту помощь как можно скорее. Затем начинается скорая выплата первого транша в размере €600 миллионов. Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС скоро приступит к работе над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий по модернизации Украины.

Во-вторых, в этом году Еврокомиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: выделят €120 миллионов.